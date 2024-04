May utang pinutukan sa lamay

MALUBHANG nasugatan ang 48-anyos na lalaki nang matiyempuhan siya ng kanyang inutangan at pagbabarilin sa isang lamayan sa Gen. Mariano Alvarez (GMA) sa Cavite noong Sabado nang gabi.

Ginagamot ngayon sa Philippine General Hospital ang biktimang si alyas Anton, may-asawa ng Barangay Torina, GMA, Cavite habang pinaghahanap ng pulisya ang nginusong suspek na si alyas Tony ng San Jose del Monte, Bulacan.

Sa ulat, lasing umano ang biktima nang dumating sa lamay sa Block 64 Lot 9 sa Barangay Dacon, GMA, Cavite bandang alas 10:50 nang gabi.

Nilapitan ito ng suspek at siningil sa kanyang utang pero humantong ito sa pagtatalo kaya bumunot ng baril ang suspek at ilang beses itong pinutukan sa katawan.

Matapos ang pamamaril, tumakas ang suspek kasama ang kanyang pamilya at sumakay sa isang itim na Toyota Revo na may plakang NON 6183 patungo sa direksiyon ng Carmona City habang ang biktima ay isinugod sa CARSIGMA Hospital pro inilipat sa PGH sa Maynila. (Gene Adsuara)