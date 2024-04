Mas praktikal kung sarado side gate ng Port of Matnog

Laman ngayon ng mga maiinit na usapin sa lalawigan ng Sorsogon, partikular sa bayan ng Matnog ang saradong side gate ng kanilang pantalan na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Philippine Ports Authority (PPA).

Ang Port of Matnog ang nagsisilbing koneksiyon sa pagitan ng mga isla ng Samar at Leyte kaya masasabing ito ay isa sa pinakaaktibong pantalan na pinangangasiwaan ng PPA sa buong kapuluan bilang hantungan ng mga bus, trak at iba pang behikulo na kumakalas sa isla ng Luzon at papasok sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mga ro-ro at LCT barges.

At dahil nga talagang buhos ang mga sasakyan sa naturang pantalan sa tuwing sasapit ang mga tradisyunal na bakasyon, nagkasundo ang iba’t ibang stakeholders na kinabibilangan ng PPA, Sorsogon provincial government sa pamumuno ni Governor Jose Edwin Hamor, LTO, PCG, MARINA, PNP at Matnog LGU ng tinatawag na Blue Lane policy.

Ang Blue Lane na ang nagsisilbing daan para makapasok sa loob ng pantalan ang mga ro-ro vehicles na dati ay nagsisiksikan sa side gate.

Maayos ang naging implementasyon ng Blue Lane policy dahil nga nagkaroon na ng ticketing system sa mga pumapasok na sasakyan na kung ipapaliwanag sa pinakasimpleng paraan ay kung sino ang nauna sa pila ay siyang unang makakapasok at maisasakay sa sasakyang pandagat.

Sa nakalipas na Semana Santa, walang nabalita na nagkagulo at nagkatulakan sa Port of Matnog dahil sa sistemang ito kaya masasabing talagang ang Blue Lane na kinatigan ng iba’t ibang concerned government agencies.

Ito ay malinaw na indikasyon na nahanap na nga ang tamang solusyon para lumuwag at umaayos ang buhos ng mga pasahero at mga sasakyan sa naturang pantalan kahit pa hindi na buksan ang side gate na humahantong sa Matnog Terminal Complex (MTC) na nasa ilalim ng pangangasiwa ng lokal na pamahalaan ng Matnog.

Ang Blue Lane policy ay umani rin ng pagkilala mula sa Anti Red Tape Authority (ARTA) na nagbunsod din sa mga stakeholders na kinabibilangan nito na bumuo ng isang kasunduan upang mamantini ang tumino nang situwasyon ng Port of Matnog.

Ito ay malinaw na indikasyon na hindi na dapat buksan ang side gate na humahantong sa MTC na ngayon ay nagagamit din naman bilang parking area ng mga bus at mga sasakyan ng mga turista na nagagawi sa lugar.

Kasama kasi sa mga lumabas sa pag-aaral na bukod sa ugat ito sa pananamantala sa mga rolling cargoes, mga motorista at mga pasahero, hindi rin tugma ang sukat ng side gate para sa mga sasakyan lalong lalo na sa mga mahahaba at kung ipipilit na gamitin, malamang ay humantong sa aksidente at balik-abala gaya sa ma nagdaang panahon na bukas pa ito.

Hangad ng Department of Transportation (DOTr) na mapabuti at mapaalwan ang mga pasahero na gumagamit ng kanilang mga pasilidad, mapa-airport, bus terminal o pantalan ang mga ‘yan kaya dapat gumalaw na si Secretary Jaime Bautista para maaawat ang mga pagtatangka na buksan muli ang side gate.

At kung talagang kaisa sa maayos na sistema ang Matnog LGU, kung kinakailangan ay lumikha ng ordinansa si Vice Mayor Emilio Ubaldo na nagsasaad na hindi na dapat pang buksan ang side gate dahil na rin sa mga malilinaw na kadahilanan.

Dapat ring gumalaw na si DOTr Undersecretary for Maritime Affairs Elmer Francisco Ubaldo Sarmiento at awatin ang mga nagnanais na ibalik ang Port of Matnog sa magulo at mapanganib na sistema ng operasyon sa ilalim ng situwasyong bukas ang side gate patungo sa MTC.

Ang tanong na lamang ngayon ay kung sino o sinu-sino ang nasa likod ng mga galaw na muling buksan ang side gate ng Port of Matnog.