Mark Barroca, Hotshots niligwak Fuel Masters

IPINAGPAG ni Mark Barroca ang sprained right hand para magsalansan ng career high-tying 27 points at akayin ang Magnolia sa 107-93 win kontra Phoenix sa PBA Philippine Cup elims sa Ninoy Aquino Stadium Linggo ng hapon.

Inekisan ng Hotshots ang pangalawang sunod na panalo tungo sa 3-2 card.

High octane ang opensa ng Fuel Masters sa umpisa pero naubusan ng laman ang tangke at napigil sa 2-5.

Bandaged ang shooting hand, tumapos si Barroca ng 11 of 19 sa field sa kanyang 568th straight game – hinahabol ang 596 ni Magnolia team manager Alvin Patrimonio.

Naka-8 points lang sa first half si Ian Sangalang, tumapos ng 23 na may 9 rebounds, 5 assists pa. May 13 markers, 7 boards si Jio Jalalon at 11 points pa si Joseph Eriobu, lahat sa second half.

Umalagwa sa second quarter ang Phoenix, nagbaon ng walong 3s sa pangunguna ng tatlo ni RJ Jazul para baligtarin ang 28-18 deficit pagkatapos ng first quarter tungo sa 57-47 lead sa break.

Pero biglang nanlamig sa bukana ng second half ang Fuel Masters, sinamantala nina Sangalang at Barroca para maglista ng 8 at 7 points sa third tungo sa 39-point period at bawiin ang lead 79-77 papasok ng fourth. Pinalobo pa nila ito hanggang 103-85.

“We had a serious talk on halftime. We allowed them to score 39 points in the second quarter and that’s not us,” ani winning coach Chito Victolero. “‘Di ko matandaan kailan kami nagbigay ng ganu’n kalaking score in a quarter. In the second quarter we all chilled. … Mark and Paul (Lee), they led the team in the second half. They responded to the challenge.”

Pagkatapos ng 13 sa first 24 minutes, naka-8 na lang si Jazul buong laro. Umayuda ng 17 points si Ken Tuffin, 16 kay Jason Perkins.

Ang iskor

MAGNOLIA 107 – Barroca 27, Sangalang 23, Jalalon 13, Eriobu 11, Tratter 8, Dionisio 7, Lee 7, Abueva 6, Balanza 2, Mendoza 2, Reavis 1, Escoto 0, Laput 0.

PHOENIX 93 – Jazul 21, Tuffin 17, Perkins 16, Mocon 11, Salado 8, Verano 8, Alejandro 6, Rivero 6, Muyang 0, Camacho 0, Daves 0, Lalata 0.

Quarters: 28-18, 47-57, 79-77, 107-93. (Vladi Eduarte)