Pinapayagan na ng Department of Agriculture (DA) ang pag-angkat ng mga domestic at wild bird galing Belgium at France.

Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ito ay dahil wala nang paglaganap ng bird flu outbreak sa Belgium at France mula pa noong Pebrero.

Nag-isyu ng dalawang magkakahiwalay na memorandum order si Secretary Laurel na nagtatanggal ng pagbabawal sa pag-import ng mga poultry meat, itlog, sisiw at iba pa mula sa dalawan¬g bansa dahil wala nang naiulat pa na outbreak ng bird flu doon simula February 24 ngayong taon.

Pinirmahan ni Laurel ang Memorandum Order No. 15 na nagbabawi ng ban sa pag-import ng mga manok, itik at iba pa mula Belgium nitong April 11 kasabay ng Memorandum Order No. 16 na nagbabawi ng ban sa pag-import ng mga mga ibon at poultry meat mula naman sa France.

Magugunitang noong huling bahagi ng 2023, naitala ang paglaganap ng highly pathogenic avian influenza H5N1 strain sa dalawang bansa. (Eileen Mencias/Dolly Cabreza)