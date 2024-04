Maja Salvador todo alaga sa baby nila ni Rambo Nunez

Super sipag ni Maja Salvador sa pag-update sa mga faney niya tungkol sa pagbubuntis niya. Lahat nga ng mga ganap niya ay chinichika niya sa kanyang broadcast channel.

Tulad nga ng ganap niya ngayong Linggo ng umaga, na naghanda siya, nagpaganda, para mag-shoot ng something. Pero, dahil lang sa hindi siya nagandahan sa kuko niya, kanselado ang ganap niyang `yon.

“Haloooo, good morning. Hi guys, ginawang vlog. Nakaayos tayo today, kasi dapat meron akong isu-shoot na something, but hindi ako happy sa nails ko. Ang chaka niya, kaya reschedule. Sayang ang ganda.

“So, nag-decide ako na mag-walk na lang. Tinamad na rin akong magpunta ng basement.

“Sakto ang weather ngayon sa buntis. Hindi malamig, hindi mainit,” sabi pa ni Maja, na nasa Canada nga ngayon.

At siyempre, isa rin sa ginawa niya, o pinakita ay ang todo-todong pag-aalaga sa baby sa sinapupunan niya.

Nagpa-glucose test and ultrasound checkup nga siya. Kaya sure na sure nga na magiging healthy ang baby nila ni Rambo Nuñez. At siyempre, ina-update niya ang mister niya na pinadadalhan nga niya ng mga photo niya.

“Hi dada!” sabi niya sa photo na lantad ang tiyan niya, at ang ganda-ganda pa rin niya.

Ang bongga lang na ang dami na ngang nag-aabang sa panganganak ni Maja, ha! (Dondon Sermino)