Lyann De Guzman, ADMU binawian UE

KAHIT laglag na sa next round, binalandra pa rin ni Lyann De Guzman at mga kasama sa Ateneo De Manila University ang bangis para paghimagsikan ang first tormentor University of the East, 25-17, 23-25, 25-23, 25-16, sa 86th UAAP Women’s Volleyball Tournament 2nd round elims Linggo ng gabi sa SM Mall of Asia Arena.

Dumagit siya ng 25 points mula sa 21 attacks, 3 blocks at 1 service ace upang kalsuhan ang kambal na olats ng Blue Eagles at mapagandang bahagya ang standings sa 4-3 (win-loss) para sa panlima.

Pero ‘di na mahahabol ng ADMU sa semis ang nasa pang-apat na Far Eastern University na may 7-4. Konsuwelo na binawian nila ang Lady Warriors na sinilat sila sa four-set sa pagbubukas ng torneo noong February 17.

Nagtala si Geezel May Tsunashima ng 18 pts. habang 13 at 12 markers ang mga ambag nina Sophia Beatriz Buena at Alexis Ciarra Miner, ayon sa pagkakasunod.

Dehins naisalba ni Casiey Dongallo ang Recto-based team na sumalampak sa 2-9 sa kabila nang iniskor niyang 27.

(Elech Dawa)