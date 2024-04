Kenjie Duremdes, utol lundag sa Warriors

NILISAN ng mag-utol na Kenji Duremdes at Kyle Magdangal ang University of Santo Tomas upang tumawid sa University of the East para sa 88th University Athletic Association of the Philippines 2025-26 men’s basketball tournament.

Ilalaro ng mga anak ni dating Philippine Basketball Association MVP at ngayo’y Maharlika Pilipinas Basketball League commissioner Kenneth Duremdes ang natitirang dalawang playing-year sa Red Warriors pagkapahinga para sa isang taong residency sa ika-87 edisyon o taong 2024-25 ng liga.

Parehong kinukonsidera nina Duremdes at Magdangal ang Recto-based squad upang makakuha ng mas malaking opurtunidad dahil pagtapik ng UST sa mga blue-chip recruit na sina Fortsky Padrigal at Kyle Paranada.

Idinahilan ng mga batang basketbolista ang malalim na samahan nila ni coach Jack Santiago na naging teammate rin ng kanilang ama noon.

Dehins nakapagladlad ng magandang laro sina Duremdes at Magdangal dahil sa kapos na playing time sa nagdaang dalawang taon sa Growling Tigers.

Papalitan ng dalawa sa UE si Rey Remogat na lumipat naman ng University of the Philippines.

Samantala, nasiguro naman ng National University ang pangako nina Adamson high school champions Tebol Garcia at Vince Reyes para maglaro sa Bulldogs.

Pinili nina Garcia at Reyes ang Bustillo-based team kaysa sa Ateneo De Manila University, UST, Fighting Maroons, Lyceum of the Philippines University at San Beda University.

Sila ang hahalili kina Kean Baclaan na tumalon sa De La Salle University at LA Casinillo tumawid ng University of Perpetual Help System Dalta. (Gerard Arce)