Jameson Blake kabado sa lampungan kay Lovi Poe

Magkahalong kaba at saya ang naramdaman ni Jameson Blake nang malaman niyang makakasama niya sa pelikula si Lovi Poe.

Kasi nga, bukod sa first time niya itong makakaharap, aware siya na may mga nagawa na ring Hollywood movies si Lovi, at higit sa lahat, may bonggang-bonggang sensitive scene rin sila, ha!

“It’s really a challenge, kasi matagal din na hindi ako nakapag-love scene,” sabi ni Jameson.

Tawang-tawa sina Lovi, Direk Connie Macatuno sa sagot ni Jameson, kaya follow up na tanong nila, on cam or off ba?

“Wait, hindi pa ako tapos. Hahahaha!” sabi ni Jameson.

“Love scene, on cam. It’s been a while.

“Yeah, kaya kailangan ko pang gisingin ang…,” say pa rin ni Jameson, na kinaloka na naman ni Lovi, at iba pang mga kasamahan sa presscon ng ‘Guilty Pleasure’ na ipoprodyus ng Regal Entertainment.

“Gisingin ang senses ko. Senses ko. Hahahaha!

“Siyempre, hindi lang siya… I wanna make it cinematic ‘yung mga scene na ganun. And I believe naman we’ll be able to pull it off. Of course with the guidance of Direk Connie.

“Pero, excited, happy ako, and at the same time, pressured na makaeksena ko si Lovi. I always feel pressured naman whenever I have a new movie or work.

“She’s very nice naman. Nicer than I thought!” sabi ni Jameson.

Bakit, ano ba ang pagkakilala mo kay Lovi noon?

“Medyo intimidating lang, konti lang naman,” hirit ni Jameson.

“Pero ngayon, she’s really nice nga, and I’m looking forward sa mga shooting namin,” sey pa rin ni Jameson.

Bongga naman ni Jameson, na ngayon pa lang ay nakakaramdam na ng takot sa magiging lampungan nila ni Lovi, ha! (Dondon Sermino)