iWantTFC lalong pinag-init ang summer

Mas mag-iinit ang summer natin dahil sa hatid na title picks ng iWantTFC, ang home of Filipino stories, at tampok nga kasi ang mga serye at pelikulang swak ngayong tag-init na mapapanood free at on-demand.

Mapapa-beach ang mga manonood sa iWantTFC originals na ‘Beach Bros’ nina Kyle Echarri at Chie Filomeno, at horror island series na Fractured nina Francine Diaz at Seth Fedelin.

At totodo ang kilig ngayong tag-init ang hatid ng ilang summer iWantTFC picks, tulad ng Kapamilya classic na ‘Tabing Ilog’, ang mainit-init na romansa nina Gerald Anderson at Yam Concepcion sa ‘Init sa Magdamag’, at ang nag-trending na BL reality dating series na ‘Sparks Camp’, ha!

Maliban pa rito, mas iinit pa ang summertime viewing ng mga manonood sa mga pelikulang tampok ngayong buwan sa iWantTFC, tulad ng sexy comedy hit na ‘Abay Babes’, intense island affair sa ‘Sin Island’ nina Xian Lim, Coleen Garcia, at Nathalie Hart, pati ang ganda ng isla ng ‘Siargao’ nina Jericho Rosales at Erich Gonzales.

Swak din sa tag-init ang nakaaaliw na tambalan nina Gerald at Arci Muñoz sa lovers-turned-friends comedy-drama na ‘Can We Still Be Friends’, at ang generational love story nina Piolo Pascual, Coleen Garcia, at Dawn Zulueta sa ‘Love Me Tomorrow’.

At dahil getaway season ang tag-init, perfect din sa summer viewing ang hatid na lifestyle shows ng iWantTFC—tampok ang magagandang mga beach resort sa Pinas at abroad sa ‘Beached’, masayang food trip kasama ang kinagigiliwang stars sa ‘The Crawl’, at ang hidden gem Pinoy destination adventures nina Robi Domingo at Sue Ramirez sa iWantTFC original travel series na ‘Unlisted’.

Marami-rami pang summer picks ang hatid ng iWantTFC ngayong Abril sa ilang curated selections nito, tulad ng ‘Hot Bods’, ‘April Fresh Finds’, ‘Destination, Love’ at iba pa.

