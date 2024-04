Ion sinumpang pakakamahalin si Vice Ganda

Ang bongga ng post 48th birthday party ni Vice Ganda na ginanap sa Highland Bali Villas Resort sa Pantabangan, Nueva Ecija.

Napakaganda ng lugar na iyon na pag-aari ng pamilya ng isang friend namin.

Actually, hindi naman lihim ang tungkol sa party na iyon ng ‘It’s Showtime’ host dahil matagal-tagal na rin niyang plinano ‘yon.

Noon pa nag-imbita si Vice kaya naman napaghandaan na iyon ng kanyang mga kasamahan sa ‘It’s Showtime’, pati ibang mga kaibigan, ang Diamond Star na si Maricel Soriano, ang mag-asawang Vicki Belo, Hayden Kho, ilang executives ng ABS-CBN, at ng kanyang pamilya.

Siyempre, may pa-speech sa party ang mister ni Meme Vice na si Ion Perez.

Sabi ni Ion, pinagpapasalamat niya sa Diyos na healthy ang kanyang misis. Na malakas ang pangangatawan at pag-iisip nito.

Alam naman daw ng mga nagmamahal kay Vice kung gaano ito kasipag at kung gaano mag-isip.

Sobrang hard worker nga raw ang Unkabogable Star, sey pa ni Ion.

Sumumpa rin si Ion na palagi niyang ipaparamdam ang kanyang pagmamahal kay Vice.

So sweet!

Samantala, nag-stay sa luxury resort na iyon ang mga bisita ni Meme Vice dahil sabi nga niya kaya sa lugar na iyon siya nag-celebrate ng kanyang birthday ay, “Gusto ko talaga malayo, para wala kayong choice kundi mag-stay.

“Because I really want to spend this wonderful night with everyone. Ayoko nung magpa-party, tapos kakain, tapos kanya-kanyang puslitan. Ang ending ako na lang at si Ion ang nasa venue.

“Sarado ‘yung daan, so walang makakauwi. Gusto ko talaga isang magdamag kasama kayong lahat. Dahil kayong lahat, mahal na mahal ko at mahal n’yo ako at kami, kaya gusto kong magkakasama talaga tayo!”

Ang bongga! (Jun Lalin)