PINALAGAN kahapon ni Philippine National Police-Directorate for Logistics (DL) Director Police Major General Mario Reyes ang pagkaladkad sa kanyang pangalan ng isang Major umano ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines (ISAFP) nang magpakilala itong pamangkin niya matapos na dumaan sa Edsa bus lane noong nakaraang linggo.

“I strongly condemn the act of name dropping me in a recent incident regarding a traffic violation of the EDSA bus lane policy. I want to make it clear that this person who introduced herself as Major Miguel of the AFP is not a relative by blood nor by affinity. I never met her in any capacity,” diin ni Reyes sa isang pahayag.

Dahil dito, hiniling ni Reyes sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno na imbestigahan at kasuhan ang babaeng Filipino-American na nagpakilalang Major Miguel ng ISAFP na pamangkin umano.

“I also urge concerned agencies to conduct a show cause order and thorough investigation to perhaps file usurpation of authority to that person. I am now talking with my lawyers for the filing of appropriate charges against the namedropper Major Miguel,” saad pa ni Reyes.

Matatandaang nag-viral sa social media ang video na ipinost sa Facebook page ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation (SAICT) nitong Huwebes kung saan pumasok ang isang SUV na minamaneho ng babae sa bus lane sa kahabaan ng EDSA.

Sinabi nito na tiyo niya si Reyes at miyembro siya ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines (ISAFP) at kabilang sa Balikatan Exercise. Tumanggi ang babae na isuko ang kanyang lisensya at kalaunan ay sumibat na palayo sa lugar.

Nauna na ring sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Public Affairs Office (PAO) Chief Col. Xerxes Trinidad na hindi nila kukunsintihin ang anumang pagkilos ng kanilang miyembro na labag sa batas at nakakasama sa imahe ng organisasyon. .(Edwin Balasa)