Gerald Ferriol segunda sa Penang woodpushing

SUMEGUNDA si National Master Gerald Ferriol sa 4th Mini Penang Chess Open 2024 sa St. Xavier’s Institution sa Malaysia noong Biyernes.

Umiskor ang Thailand-based Pinoy coach ng krusyal na panalo at tabla sa huling dalawang round upang tapusin ang kampanya na may 6.5 points sa likod ng limang panalo, tatlong tabla, at isang talo.

Kapuntos niya si 3rd placer Jamison Edrich Kao ng Hongkong at 4th placer International Master Chee Sian Sebastien Chua ng Malaysia. Pero angat ang una sa tiebreak para pumangalawa.

Siniat ni Ferriol ang kababayang si IM Angelo Young sa eighth saka nakipaghatian ng puntos kay Chua sa ninth at last round.

“I just tried to play my best and now I am really happy,” ani Ferriol, isang chess instructor sa Chiang Mai, Thailand.

Tinalo ni FIDE Master Yu Tian Poh ng Malaysia si Maximiliano Marrhuimawan ng Indonesia sa huling round para tapusing walang talo at perpektong 9.0 pts. ang FIDE week-long standard tournament, na inorganisa nina Atty. See Swee Sie at InHooi Teh ng Penang Chess Association.

Binulsa ng 15-anyos na si Poh ang RM2,500, Si Ferriol ay RM1,500 o mahigit P17K, at tsinane ni Kao ang RM1K. (Elech Dawa)