Eya Laure tigasin para sa PVLPC

HINDI mapigilan si Ejiya ‘Eya’ Laure sa pagpapahiya ng Chery Tiggo sa mga higante, nagtulak sa Crossovers sa isa pang mahalagang tagumpay laban sa Cignal sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference.

Ipinakita ng open spiker ang all-around game para iangat ang kampo laban sa HD Spikers, 26-24, 25-20, 26-24, noong Huwebes sa Philsports Arena sa Pasig.

Ibinuhos niya ang 16 points mula sa 11 attacks, 2 blocks, at 3 aces sa tuktok ng 13 mahusay na pagtanggap upang itulak ang Crossovers sa 6-2 panalo-talong karta at tablahan ang Petro Gazz.

Nagpakita ng husay sa opensa at depensa, nakuha ng produkto ng Unibersidad ng Santo Tomas ang unang pagkilala ng PVL Press Corps Player of the Week para sa April 9-13 sa maunlad na propesyonal na liga na inoorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Ang pagtitiwala higit sa lahat para sa 25-taong-gulang na hitter at Crossovers, na sumunod sa Cignal sa halos bawat set bago mag-rally para magtagumpay.

“Malaking bagay talaga na nagtutulungan. Merong bibitaw, pero may hihila pabalik. Isang malaking bagay po ‘yun lalo na pag padulo na ang game, yung set, na may nagre-remind sa amin sa labas kung ano yung mga dapat naming gawin, resolbahin para ‘di na nangyayari,” sabi ng masa bata sa magkapatid na babae na Laure.

“May mga malalaking factor kasi na kung titingnan minsan maliit lang. Hindi bababa yung morale mo na okay magkamali ako, pero meron pa rin naman akong kakampi na nagtitiwala sakin and of course yung mga coach din so isang malaking bagay din ‘yun,” litanya niya.

Ang tiwala na iyon ay ipinares sa sama-samang pagsisikap ng Chery na nagdulot ng apat na larong sunod na panalo, na karamihan ay dumating laban sa mga powerhouse team gaya nagtatanggol sa kampeong Creamline, Petro Gazz, at Cignal.

Dinaig ni Laure, isang three-time Player of the Week nominee, sina Ivy Lacsina ng Nxled, Kiesha Bedonia ng PLDT Home Fibr, Dindin Manabat ng Akari, France Ronquillo ng Galeries Tower, Royse Tubino ng Choco Mucho, at Cool Smaher Alyssa Valdez sa lingguhang citation na ibinigay ng print at online writers na nagko-cover sa liga.

Asinta ng mainit na Crossovers na tapusin ang preliminaries sa isang mataas na nota, pero ang pinakamahalaga ay makatapak sa semifinals.

Nakabara pa sa kanila ang High Speed Hitters, Power Chargers, at Highrisers.

“Siyempre po back to training, lahat pagtatrabahuhan,” panapos na sey ni Laure. “So itong mga nakikita niyo, result na ‘to. Pero sa training din kami nagpupukpukan, dun namin tinatama ‘yung mga mali namin, ‘yung mga pagkukulang namin, para pagdating sa laro madali na lang, sabi nga ni Coach Kungfu (Emilio Reyes Jr.).” (Lito Oredo)