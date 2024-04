Dedma sa mga nang-iintriga: Darren Espanto pasok sa ‘DaBeKi’ nina Bela Padilla, Kim Chiu

Kinaaliwan ng netizens ang bagong grupo nina Kim Chiu, Bela Padilla, at Darren Espanto na ‘DaBeKi’.

Sa latest social media post ni Kim ay parang pinakilala na nito sa publiko ang bagong member ng grupo nila ni Bela. Si Darren nga raw ang bago nilang ka-squad.

‘AngBeKi’ ang tawag sa nabuong pagkakaibigan nina Kim, Bela at Angelica Panganiban. Madalas ay napapanood ang mga road trip, bakasyon at kulitan nilang tatlo sa social media accounts ng bawat isa.

Pero dahil ganap na ngang maybahay at hands on mom na si Angelica, bibihira na itong makasama sa mga lakaran at gimik nina Kim at Bela.

Kaya from ‘AngBeKi’ ay nakabuo muli ng bagong grupo sina Kim at Bela kasama nga si Darren.

Kuha sa birthday party ni Vice Ganda sa Highland Bali Villas Resort sa Nueva Ecija ang video na pinost ni Chinita Princess sa kanyang socmed accounts.

Sabay-sabay ang tatlo sakay ng isang kotse papuntang Pantabangan, Nueva Ecija at si Darren mismo ang nag-drive.

Chika ni Kim sa video, “Finally, we made it, DaBeKi. This is the DaBeki (habang tinuturo sina Darren at Bela).

“DaBeKi, ‘yon po ang grupo namin!” sabat naman ni Darren.

Inulan ng samut-saring komento at reaksyon ang nasabing FB post ni Kimmy.

“Congrats Darren, you’re part of AngBeKi!”

“It’s nice to see a younger guy enjoying the company of her ates.”

“ABKD na lang sana name ng squad ninyo, A for Angelica, B for Bella, K for Kim and D for Darren. Para hindi tuksuhin si Darren na, Darren DaBeKi.”

“Wow, nag-iisang lalaki! so cute ninyong tatlo.”

“Friendship goals! Enjoy. We love DaBeKi.”

Pero siyempre, hindi talaga pwedeng ma-please ang lahat ng tao. Hindi talaga mawawala ang sasabihin ang mga nakabantay na online Marites at bashers sa mga trending issues.

May ibang netizen din kasi ang nagsasabi ng mga hindi magandang komento, pero dinededma lang ito ng fans ni Darren.

Mas marami ang naaaliw sa bagong grupo nila. Excited na nga ang netizens sa mas maraming road trip adventures ng tatlo.

Hoping din ang fans ng ‘AngBeKi’ na sana makasama nina Darren, Bela at Kim si Angelica sa susunod na bakasyon o gimik ng ‘DaBeKi’ para mas riot at mas masaya raw.

Mas bongga raw ‘pag naging ‘AngDaBeKi’ ang friendship group nilang apat.

‘Yun na!