Hindi umano kuwalipikadong umupo bilang trustee ng Government Service Insurance System (GSIS) si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez dahil hindi ito miyembro ng government insurer noong siya ay i-appoint? Abril 2023.

Sa isang sulat kay Executive Secretary at dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin na may petsang Abril 11, 2024, ipinaalam ni GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso ang resulta ng pagsusuring ginawa ng GSIS na nag-ugat sa isang reklamo laban kay Gutierrez.

Ayon kay Veloso ang reklamo ay ipinadala sa pamamagitan ng isang anonymous email. Sinabi rito na ang appointment ni Gutierrez ay hindi sumunod sa mandatory qualifications na nakasaad sa GSIS Charter (RA No. 8291) ng italaga ito sa GSIS Board.

“I respectfully submit to you the findings of the Government Service Insurance System (the ‘GSIS’) ni relation to a whistleblowing complaint, which claimed that Trustee Ma. Merceditas Gutierrez failed to posses the mandatory qualifications required by the GSIS Charter (RA No. 8291) when she was appointed to the GSIS Board,” ani Veloso.

Upang maging malinaw, inilakip ni Veloso ang isang timeline ng mga pangyayari na nagsimula noong Marso 28, 2024 nang iparating sa GSIS ang kuwalipikasyon ni Gutierrez bilang GSIS board.

Abril 1, 2024 nang hilingin ni Veloso sa GSIS’ Core Business Sector (‘CBS’) ang kopya ng rekord ni Gutierrez.

Abril 2, 2024 naman ng hingin ni Veloso sa GSIS Legal Services Group (‘LSG’) na pag-aralan ang isyu.

Nitong Abril 8, 2024 ay natanggap ng opisina ni Veloso ang legal study/briefer kalakip ang mga dokumento at executive summary ng isyu.

Si Gutierrez ay miyembro ng GSIS Board na kumakatawan sa legal profession.