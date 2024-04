Cong Lani Mercado gustong makagawa ng Netflix project

Kahit super busy nina Senator Ramon Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado bilang public servants ay hindi pa rin pala nawawala sa puso nila ang pag-arte.

Excited nga si Sen. Bong sa kanyang bagong pelikulang gagawin.

Napakalaking action movie raw ito at pinag-iisipan niyang ipasok sa 2024 Metro Manila Film Festival, o kundi man ay baka ipalabas daw nila ito sa mga sinehan on November 30.

‘Birador: Alyas Pogi 4’ ang title ng star-studded comeback movie ni Sen. Bong.

Maraming beses ding naghari sa MMFF ang Titanic Action Star kaya bongga kung makakasama ulit sa taunang filmfest ang kanyang pelikula. Tamang-tama nga raw ito sa 50th Ann anniversary celebration ng MMFF.

Hinahanap-hanap din talaga ng senador ang paggawa ng pelikula kahit na consistent top rating sa weekend primetime slot ng GMA-7 ang action-comedy series niya na ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’. Iba pa rin daw kung makakagawa siya ng pelikula.

At tulad nga ni Sen. Bong, miss na miss na rin ng misis niya ang gumawa ng isang makabuluhang pelikula.

“Nakaka-miss ang showbiz, kasi ang buhay ko ay parang involved na (lang) sa public service. Sana magkaroon pa rin tayo ng project. Madalas kasi akong manood ng Netflix, at ang pinapanood ko mga pelikulang Tagalog. So, nakaka-miss. I hope one of these days makagawa tayo ng pelikula na maipapalabas din sa Netflix,” tsika ni Cong. Lani nang matanong siya kung ano ang wish niya sa kanyang 56th birthday.

Noong Sabado ang kaarawan ni Cong. Lani at Biyernes ng gabi ay nagkaroon ng intimate birthday asalto ang kaniyang pamilya at mga kaibigan para sa kanya na ginanap sa mismong farm nila sa Silang, Cavite. (Ogie N. Narvaez)