Charly Suarez malinis pa rin sa 17 bakbakan

TSINANE ni 2016 Rio De Olympian Charly Suarez ang ika-17 dikit na panalo sa pagtayo mula sa pagbagsak sa final round upang daigin pa rin si American Luis Coria sa eight-round unanimous decision super-featherweight bout Sabado ng gabi sa American Bank Center sa Corpus Cristi, Texas.

Pinaboran ng tatlong hurado ang three-time Southeast Asian Games champion at 2014 Incheon Asian Games silver medalist, 77-74, 77-74 at 76-75, para sa ikalawang tagumpay sa Amerika at panatilihing malinis ang pro ring record sa 17-0 na may 9 knockouts.

Dahil dito, lumaki ang tsansa ng Pinoy boxer na mapalaban na sa lalong madaling panahon sa pandaigdigang titulo pagkasalya sa mas batang si Soria sa 15-7, 7KOs.

Si dating World Boxing Organization Latino super-featherweight titlist Henry Lebron ng Puerto Rico ang dapat sanang makabangasan ni Suarez, pero umatras dalawang linggo bago sa kanilang pagtutuos daan para hanapan siya ng Top Rank ng bagong kaupakan.

Alam ng Kano na dehado siya marahil sa unang pitong round kaya sa ikawalo’t huli pinilit patulugin si Saurez na paulanan na mga sapak at ikabagsak ng huli. Pero dehins sumapat iyon upang makuha niya ang panalo dahil sa malaking pinuhunan na sa labanan. (Gerard Arce)