Hiniling ng lider ng minorya sa Kamara de Representantes sa gobyerno na ituloy na lamang ang pamimigay ng P600 buwanang rice subsidy sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) kaysa aktuwal na bigas ang ipamigay.

Ayon kay House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan magiging pahirapan ang distribusyon ng bigas na kailangan pang ibiyahe sa iba’t ibang lugar para maipamigay.

“Rice is good, but cash is better because the money gets delivered straight and fast into the Landbank cash cards of 4Ps households,” sabi ni Libanan. “Converting the rice grants into tangible rice packs will likely pose a logistical nightmare, considering that 4Ps households are spread all over the country, including remote barangays.”

Ipinunto ni Libanan na hindi basta-basta ang pamimigay ng bigas sa 17 rehiyon o 79 probinsya o 1,484 munisipyo at 143 lungsod kung saan nakakalat ang 4.4 milyong pamilyang benepisyaryo ng 4Ps.

Ngayon taon, P106.3 bilyon ang inilaang budget para sa 4Ps program na naglalayong tulungan ang mga mahihirap na pamilya na makaahon sa kahirapan. (Billy Begas)