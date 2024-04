Burado na talaga si Daniel: Alden Richards sobrang lapit sa pamilya ni Kathryn Bernardo

Trending at umaapaw sa good vibes ang kumalat na photo ni Alden Richards sa X kasama ang mga kapatid ni Kathryn Bernardo na sina Kristine, Kaye at Kevin.

Ka-join din sa photo ang panganay na pamangkin ng aktres na si Lhexine Bernardo Alcantara.

Kuha ang pinag-uusapang photo sa katatapos lang na house warming event ng pamilya Bernardo.

Super saya ng KathDen fans dahil obvious na obvious daw na bet ng pamilya ni Kathryn si Tisoy.

Parang at home na at home nga raw ang Kapuso aktor sa mga kapatid ni Kath at maging sa parents nitong sina Mommy Min at Daddy Teddy Bernardo.

At heto na — etsapuwera nga ba si Daniel Padilla sa buhay ng Bernardo Family? ‘Yan ang tanong ng netizens sa X matapos ngang mag-trending ang nasabing photo.

Napansin din ng fans na walang sinuman sa kampo ni Deej ang present sa event, kahit ang glam team nito na malapit din naman sa mag-inang Kathryn at Min, ha!

Oh well… (Ogie N. Rodriguez)