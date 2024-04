Pinatututukan ng isang mambabatas sa Commission on Higher Education (CHEd) at Department of Education (DepEd) ang implementa-syon ng “No Permit, No Exam Prohibition Law” ngayong papalapit na ang mga final examination sa mga paaralan.

Ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo mahalaga na tiyakin ng mga ahensiya ng gobyerno na sumusunod ang mga paaralan sa batas.

“Effective compliance by schools will be best assured by strong enforcement,” sabi ni Rillo, vice chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education at isa sa pangunahing may-akda ng batas.

Ginawa ni Rillo ang panawagan habang ang mga paaralan ay naghahanda para sa pagsasagawa ng final exam sa mga kolehiyo at fourth quarter exam naman para sa estudyante sa elementarya at high school.

Sa ilalim ng Republic Act 11984, hindi maaaring pagbawalan ang isang estudyante na kumuha ng exam dahil hindi ito nakabayad ng tuition o iba pang bayarin sa paaralan. (Billy Begas)