Aprub kay Monty: Lovi Poe game sa lampungan kina Jameson Blake, JM de Guzman

Sinigurado ni Lovi Poe na may mga sensitive moments siya kina JM de Guzman at Jameson Blake sa bagong pelikula na gagawin nila under Regal Entertainment.

Si Direk Connie Macatuno nga ang direktor ng ‘Guilty Pleasure’ na naging direktor din niya sa ‘Malaya’ na kung saan ay naging very daring nga siya.

“There will be, let’s just put it this way, sensitive moments. It’s something that we have to… it’s something that I think be put out there,” sabi ni Lovi.

Pabor ba o aprubado ba ng mister niya na si Monty Blencowe ang mga ganung eksena?

“Yes, I mean, it’s not like I asked permission. Nothing has change. I’m still the same. Alam naman niya ang line of work ko.

“There’s no need for approval. He respects my job. And he’s very excited for me to do this project, kasi it’s been a while. Sabi ko lang, back to work na ako.

“We kinda share the same interest. He loves hearing what I do. And ako din gustong-gusto ko rin nadidinig ang mga nangyayari sa kanya about work.

“He’s also part of the industry, but also he’s a scientist, so magkaiba rin ang world namin, so when I hear about his work stuff, nai-excite ako, siya rin,” sabi ni Lovi.

Pero, kakaiba rin talaga si Lovi, na kahit pala sa mga mas bagong artista kesa sa kanya, nakakaramdam siya ng intimidation. Hindi nga siya tulad ng ibang aktres na bida-bida agad, o mahirap pakisamahan.

Kaya nakaka-relate raw siya kina JM, Jameson, na sa simula ay nai-intimidate sa kanya.

“It’s funny because that’s how I always feel, I’m intimidated by my co-actors. Like si JM, even before, when I entered ABS-CBN, I always said that isa siya sa mga dream kong makatrabaho. Alam ko kung gaano siya kalalim na artista.

“And finally magkasama nga kami sa ‘Guilty Pleasure’ kaya thank you talaga. Movie pa talaga ang gagawin namin, kaya excited ako.

“Si Jameson naman, sa look test namin, ang saya-saya lang namin.”

Siyanga pala, tatlong Hollywood movies na ang nagawa ni Lovi. At marami nga siyang pangarap, hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa mga kapwa Pinoy stars niya, na makagawa rin o maranasan din ang mga nangyayari sa kanya ngayon sa Amerika.

“I guess it’s like, I dunno… Masarap lang to have. Ang hirap, eh.

“It’s nice to bring people with you, di ba? It makes it better when you take your friends with you, and with people you believe in, with you. It’s just nice to have that kind of support,” sagot niya.

Bongga ni Lovi, di ba? (Dondon Sermino)