AP Asuncion, Don Julio pasinghot ng alikabok

NILAMPASO ni Don Julio na sinakyan ni AP Asuncion ang mga katunggali upang sikwatin ang panalo sa NJPJAI-Cong. Marvin Rillo Special Race noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Pumuwesto sa pangalawa muna ang dalawa sa largahan upang panoorin sa unahan ang matulin na si Asiong.

Lamang si Asiong ng apat na kabayo sa kalagitnaan ng karera pero bago sumapit ng far turf ay inagaw na ni Don Julio ang unahan at dumistansya ng dalawang kabayo.

Pa-home turn nasa limang kabayo na ang kanyang lamang sa sumakop ng segundo na si Flattering You habang nauupos na si Asiong.

Halos wala ng gustong humabol kay Don Julio sa rektahan, waging may walong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Flattering You, tersero si Hamlet habang pang-apat si Asiong.

May tiyempong 1:25 minuto sa 1,400-meter race ang nasabing kabayo at hinete na nagkaloob ng P11K cash prize kay horse owner Felizardo Sevilla.

Tumanggap din ang top 4 jockey ng P3K, P2,500, P2K at P1,500 na sina Asuncion, Kelvin Abobo, Andreu Villegas at AM Tancioco. (Elech Dawa)