Andrea Brillantes, Lorin Gutierrez twinning kaseksihan sa Coachella

Ongoing na nga ang ang Coachella Valley Music and Arts Festival sa Indio, California.

At bago pa nga nag-post ng pictures nila sa nasabing music and arts festival sina Andrea Brillantes at Lorin Gutierrez (panganay na anak ni Ruffa Gutierrez), naisulat na nga namin dito sa Abante na rarampa sila sa event na iyon.

Nandoroon din si Raymond Gutierrez.

Sabi ni Mond (mas kilalang tawag na sa kanya), magkasama sila ni Lorin kahapon, pero hindi na niya nasagot ang tanong namin kung kasama rin ba nila si Andrea.

Eh nag-post din naman si Andrea na kasama niya si Lorin.

Actually, twinning nga sina Andrea, Lorin sa suot nila na sabi nga ng fans, netizens, at labas ang kaseksihan nila, ha!

Ang bongga nga ng pagrampa nila sa Coachella.

Anyway, ang alam namin ay may gagawing vlog nga sina Andrea, Lorin sa Coachella kaya kaabang-abang ‘yon, ha!

Kaaliw nga pala si Ruffa dahil talagang nakatutok siya sa mga kaganapan ni Lorin sa Coachella.

Palagi naman daw kasing nagme-message sa kanya si Lorin at ipinapaalam ang mga ginagawa nito kaya updated palagi si Ruffa.

Iyon nga ang maganda kay Lorin. Kahit nag-aaral siya sa Pepperdine University sa Malibu at masasabing independent na nga at nagda-drive na rin ng sarili niyang sasakyan, still, palagi pa rin siyang nagpapaalam sa kanyang Mommy Ruffa.

Siyempre, palagi ring updated sa mga kaganapan ni Lorin ang kanyang Lola Annabelle Rama, ha!

Anyway, may second weekend pa ang Coachella at hindi lang namin sure kung babalik ba uli roon sina Andrea, Lorin, at Mond.

Ang sigurado, ililibot, ipapasyal pa ni Lorin sa Los Angeles si Andrea.

Sa mga hindi nakakaalam, matagal na ring magkaibigan sina Andrea, Lorin.

Bongga!