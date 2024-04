PLANO ng Pilipinas, Amerika at Japan na palakasin ang sektor ng semiconductor sa pamamagitan ng pagbibigay ng world-class training sa mga Pilipino.

Layon ng plano na mahasa ang mga estudyanteng Pinoy at mapalawak ang kakayahan sa mga bagong teknolohiya.

Batay sa plano, magsasanay ang mga estudyanteng Pinoy sa mga pangunahing unibersidad sa Amerika at Japan at gagamitin ang kanilang natutunan sa mga industriyang may kinalaman sa semiconductor at teknolohiya.

“We intend to pursue a new semiconductor workforce development initiative, through which students from the Philippines will receive world-class training at leading American and Japanese universities, to help secure our nations’ semiconductor supply chains,” anang joint vision statement.

Upang mas lalong mahasa ang talento at talino ng mga Pilipino, balak ng dalawang bansa na magbigay ng US$8 million para sa Open Radio Access Network field trials at Open RAN academy na bubuksan sa Manila.

Layon nito na mabuksan ang commercial deployment para sa ligtas, maaasahan at mapagkakatiwalaang information communications technology ecosystem sa Pilipinas.

Bukas din ang US at Japan sa plano ng Pilipinas na simulan ang Open Radio Access Network (RAN) technology sa national broadband program at free Wi-Fi project.

“The United States and Japan commend the Philippine’s commitment to develop a national Open RAN policy framework, reaffirming the Philippine’s endorsement of open, interoperable, and trusted architectures,” ayon pa sa joint statement. (Aileen Taliping)