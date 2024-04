Alyssa Valdez aminado lumakas mga kalaban

AMINADO si Alyssa Valdez na dama ng Creamline ang tuminding hamon sa kampanya na depensahan ang korona sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All Filipino Conference.

Ayon sa two-time conference MVP, nabubuo ng Cool Smashers ang kumpiyansa mula sa 5-set loss sa Petro Gazz na kanilang ikalawang olats noong April 6 sa Santa Rosa Sports Complex.

Kinuha ng tropa niya ang 2-1 kalamangan laban sa pinamumunuan ni Brooke Van Sickle na Angels at natalo sa 15-25, 25-18, 24-26, 25-19, 15-13, sa eliminations.

Unang pagkakataon na dumanas ng higit sa isang talo sa elims mula sapol noong 2018 ang team.

Kasunod ng isang linggong pahinga, sinigurado ng kampo ang pagbabalik at bumawi, binunton ngitngit noong Sabado sa Nxled, 25-22, 25-12, 25-20, sa Philsports Arena.

“We’re very, very happy. I think more than the win, it’s more of… ayun, ni-remind din kami ni coach kanina na we have to find ourselves in this game also and in this conference, and we’re slowly building that confidence and finding who we are back again,” litanya ni Valdez.

Umiskor ng 12 points sa tagumpay laban sa Chameleons ang kapitana ng koponan, na napakahalaga para mabawi ang kumpiyansa, lalo na’t makakalaban nila ang nangungunang Choco Mucho at sumesegundang PLDT Home Fibr sa susunod na dalawang linggo.

Hindi pa rin nakakapuwesto sa semifinals, dapat na mapanalunanpa ng Creamline ang natitirang mga laban upang mapalakas ang tsansa next round at maipagtanggol ang koronang two-time All-Pinay champ .

“I think that’s the most important thing, especially since our next games are quite interesting and exciting, so we need to see ourselves and our confidence, so yun,”sey pa ng balibolista mula sa Batangas.

“Since we’re a veteran team, it’s more about playing it all out there no matter who the opponent is, so we’re very, very happy that we’re slowly, gradually finding ourselves.” (Lito Oredo)