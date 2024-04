Magkakaroon ng opening para sa 5,000 na trabaho sa American auditing firm na PricewaterhouseCoopers sa Pilipinas para sa pinaplano nitong global acceleration center projects, sabi ng Department of Trade and Industry.

Ang PwC Global Acceleration Center ay business process outsourcing facility nito sa Pilipinas na tututok sa artificial intelligence (AI), cloud computing at cybersecurity, mga sektor na mangangailangan ng 5,000 na tao sa susunod na tatlo hanggang apat na taon.

Bukod sa 5,000 na bagong trabaho, mangangailangan din ng 1,000 hanggang 2,000 tao ang Isla Lipana & Co., ang partner ng PwC sa Pilipinas.

Nagpulong sina Trade and Industry Secretary Fred Pascual sa pamunuan ng PwC noong nakaraang linggo sa Washington DC. Kasama sa meeting sina PwC Philippines Chairman and Senior Partner Roderick Danao at PwC Managing Partner and Platform Leader Principal and Accelerations Center Leader Hari Kumar.

Napasalamat si Pascual sa desisyong ng PwC na maglunsad ng Global Acceleration Center nito sa Pilipinas. Aniya, napakahalaga ng papel ng information technology and business process management sector sa Pilipinas at napakalaki ng magagawa ng AI para maiangat ang ekonomiya ng Pilipinas.

“We are deeply grateful for PwC’s decision to launch this new project in the Philippines and their continuing confidence in our country as a global BPO partner,” sabi ni Pascual. (Eileen Mencias)