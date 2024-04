KINUMPIRMA kahapon ng Department of Migrant Workers (DMW) na kabilang ang apat na marinong Pinoy sa hanay ng 25 tripulante ng isang barko na inaresto ng mga awtoridad sa Iran noong Sabado.

Ang nasabing barko ay ang container ship na MSC Aries.

Sa isang post sa social media platform na X, tiniyak naman ni DMW officer-in-charge Hans Leo Cacdac na nakikipag-ugnayan na sila sa mga pamilya ng mga dinakip na marino.

“Upon the directive of the President, we are in touch with the families of our dear seafarers and have assured them of full government support and assistance,” saad ng DMW.

Nakikipagusap na rin aniya ang DMW sa Department of Foreign Affairs (DMW), manning agency, ship manager at operator para masiguro ang kaligtasan gayundin ang pagpapalaya sa mga marino.

Ayon sa ulat, sumakay ang isang Islamic Revolutionary Guard Corps helicopter sa Portuguese-flagged MSC Aries at dinala ito sa karagatan ng Iran noong Sabado.

“MSC, which operates the Aries, confirmed Iran had seized the ship and said it was working with the relevant authorities for its safe return and the wellbeing of its 25 crew,” ayon pa sa report.

Ipinaarkila ng MSC ang Aries mula sa Gortal Shipping, isang kompanya na pag-aari ng Zodiac Maritime na ang isa sa mga may-ari ay ang Israeli businessman na si Eyal Ofer..

Sinabi ng Zodiac na responsibilidad ng MSC ang lahat ng aktibidad sa Aries.

Dahil dito, inakusahan ni Israeli Foreign Minister Israel Katz ang Iran ng piracy. (Vince Pagaduan)