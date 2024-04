Hindi lamang panalo para sa Pilipinas kundi nagpapalakas sa ugnayang seguridad ang pinaninidigang suporta ng Estados Unidos at Japan sa soberenya at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS).

“The commitment of the United States and Japan to support the Philippines in defending its sovereignty and promoting regional peace is a testament to the strength of bilateral and multilateral partnerships in addressing complex security challenges,” ayon kay Speaker Martin Romualdez na kasama sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa isinagawang makasaysayang trilateral meeting sa pagitan ng Estados Unidos at Japan.

Sa opening statement ni President Biden sa nasabing pulong, muling binigyan diin nito na naumang pang-aatake sa mga Armed Forces of the Philippines ay maaring tapatan ng umiiral na Mutual Defense Treaty (MDT).

Umaasa si Romualdez, na ang pagpupulong ng tatlong lider ay magsisilbing daan upang tuluyan nang maibsan ang namumuong tensiyon sa WPS para na rin sa pakinabangan ng lahat ng stakeholder. (Eralyn Prado)