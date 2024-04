Rookie Gia Maquilang MVP kung humarabas

Mga laro Linggo:

(FilOil EcoOil Centre)

11:30am – JRU vs CSB

2:00pm – SBU vs SSC

PANG-MVP ang ipinakitang laro ni rookie Gia Maquilang kaya naman inakbayan nito ang Colegio de San Juan de Letran sa 25-21, 25-20, 30-28 panalo kontra University of Perpetual Help System DALTA sa unang sultada, Sabado, sa NCAA Season 99 women’s volleyball tournament na nilaro sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Umiskor si Maquilang ng 19 points kasama ang 16 attacks, dalawang service aces, may kasama pang isang block at 11 digs para tulungan ang Lady Knights na tuhugin ang pangalawang sunod na panalo at manatiling malinis ang kartada.

Unang ipinagpag ng Intramuros-based squad Letran ang Arellano University nitoong Miyerkoles, kasalo nila sa tuktok ang defending champions College of Saint Benilde Lady Blazers at kapit-bahay na Lyceum of the Philippines Lady Pirates.

Lamang ang Perpetual, 23-21 sa third set, pero pumalo ng 4-1 run ang Lady Pirates upang maagaw ang bentahe, 24-25. (Elech Dawa)