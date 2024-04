Balak ni Senadora Risa Hontiveros na iharap si Pastor Apollo Quiboloy sa mga biktima ng sexual abuse nito oras na masakote na ang puganteng lider ng Kingdom of Jesus Christ.

Sabi ni Hontiveros, may iba pang testigong handang magsalita laban kay Quiboloy sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

“Puwede kaming mag-schedule, matter of timing na lang kung mahihintay ba naming maaresto siya dahil mayroon pa kaming ibang mga witnesses, iba pang victim survivor. Ita-timing na lang namin kung napipinto na ang pag-aresto nila o kung hindi pa, kung isasabay ba namin sila sa latest batch ng victims survivors,” wika ng chairperson ng komite sa interview ng DWIZ.

Nauna nang itinanggi ni Quiboloy na inabuso niya ang mga biktima, bagkus sinipa umano sa KOJC ang mga nagpakilalang biktima dahil sa kinasangkutang katiwalian.

Nanindigan naman si Hontiveros na hindi mabubutasan ni Quiboloy ang mga testigo ng Senado.

“Kapag napaharap sila sa susunod na pagdinig namin, confident ako na wala silang katiting na ebidensiya laban sa aming matatapang na witnesses,” diin ni Hontiveros.

Si Quiboloy ay tinadtad ng warrant of arrest, dalawa ay mula sa Davao at Pasig RTC at ang dalawa ay mula sa Senado at Kamara de Representantes.