Puso ng Pilantropiya: Mga Bayani sa Pagtulong sa Kapwa

Ang yaman ng puso, di sa ginto’t salapi,

Sa pagmamalasakit, tagumpay ay aani,

Tugon sa kawalan, sa yapos ng kahirapan,

Tumindig, magbigay, sa bawat kababayan.

Sa halip na isang talaan ng mga pinakamayayaman, mas binibigyang-pansin ko ang mga taong may pusong mandirigma, ang mga pilantropo na nagbibigay-tulong sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng kanilang mga pundasyon at NGO.

1. Metrobank Foundation: Itinatag ni yumaong bangkero George S.K. Ty, ito ay nagtataguyod sa edukasyon, sining, kultura, at iba pa.

2. SM Foundation: Itinatag ni Henry Sy, edukasyon at pagpapaunlad ng pamayanan.

3. Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII): Ngayon ay pinamumunuan ni Dr. Cecilio K. Pedro, ito ay nagkaloob ng 6,200 pampublikong paaralan sa buong bansa, at marami pang ibang mga proyektong pangkabutihan.

4. Assisi Development Foundation: Pinangungunahan ng aking tiyo, si 2018 Magsaysay Awardee Ambassador Howard Q. Dee, ito ay nagsasagawa ng maraming proyektong sosyo-sibiko tulad ng ASA Philippines Foundation na nagpapautang sa mga mahihirap.

5. Tan Yan Kee Foundation: Itinatag ni Lucio C. Tan, edukasyon, tulong medikal, at pagtulong sa panahon ng kalamidad.

6. Gokongwei Brothers Foundation: Itinatag ni John Gokongwei, Jr., ito ay nagsusulong ng edukasyon.

7. Angelo King Foundation: Itinatag ni Angelo King, edukasyon at kultura.

8. AY Foundation: Itinatag ni yumaong Ambassador Alfonso Yuchengco at pinamumunuan ni Helen Yuchengco Dee, edukasyon at mga proyektong sibiko.

9. Ayala Foundation: Pinangungunahan ng pamilyang Zobel, mga proyektong sibiko at kultural.

10. Villar Foundation: Itinatag nina Manny Villar at Senador Cynthia Aguilar Villar, mga proyektong panlipunan at sibiko.

11. Megaworld Foundation: Itinatag ni Andrew Tan, edukasyon at mga proyektong sibiko.

12. Carlos Palanca Foundation, Inc.: Itinatag ng mga tagapagmana ni Carlos Palanca (pangalang Tsino ay “Tan Guin Lay”), ito ay nagbibigay-pugay sa sining at kultura sa pamamagitan ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature.

