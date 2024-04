Prime Factor pipiliin ng mga liyamadista

PAKAY ng connection ni Prime Factor na ikadena ang back-to-back win ngayong buwan ng Abril paglahok nito sa NPJAI – KRAH Asian Inc. Special Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nakaraan lamang nang masungkit ni Prime Factor ang korona sa White Castle Stakes Race, impresibo ang ipinakitang performance nito kaya tiyak na markado siya ng mga liyamadista paglarga ng karera sa unang race ngayong alas-4:30 ng hapon.

Muling rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Prime Factor para makipagtagisan sa anim pang tihasing kalahok sa distansiyang 1,400 metro.

May nakalaan na added prize na P15,000 na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Makakatagisan ng bilis ni Prime Factor sina Euroclydon, Senshi Spirit, Pharoahs Treasure, Perfect Delight, Platinum Frolic at Gusto Mucho sa karerang may karagdagan pang P11,000 sa mananalong kabayo.

Posibleng maging mahigpit na karibal ni Prime Factor sina Gusto Mucho at Pharoahs Treasure na gagabayan ni reigning PSA-JoY John Alvin Guce.

“Nakaraan mahaba ang distansiya, (1,600) ngayong maiksi 1,400 meters baka maapura pero magaling ang hinete ni Prime Factor kaya malaki ang tsansa niyang manalo ulit,” saad ni Angelito Sevilla, veteran karerista.

Kukubra rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)