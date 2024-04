Bibisita sa iba’t ibang panig ng bansa ang Santo Papa.

Sa ulat ng Vatican, kabilang sa mga bansang dadalawin ni Pope Francis ay ang Singapore, Papua New Guinea, Indonesia at East Timor.

Sisimulan niya ito mula Setyembre 2 hanggang 13 kung saan itinuturing itong pinakamahabang biyahe ng 87-anyos na Argentinian Pope mula nang maupo noong 2013.

Una siyang lalarga sa Jakarta mula Setyembre 3-6 na susundan ng Port Moresby at Vanimo sa Papua New Guinea mula Setyembre 6-9, Dili sa East Timor mula Setyembre 9-11 at Singapore mula Setyembre 11 -13.

Sinasabing noon pa dapat bumiyahe ang Santo Papa subalit naudlot lamang bunsod na rin ng COVID-19 pandemic.