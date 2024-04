Pati sa relasyon? Donny, Belle may NDA

May NDA o non-disclosure agreement na pinirmahan sina Donny Pangilinan, Belle Mariano, at iba pang cast ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Hindi nga puwedeng magkomento sina Donny, Belle, Rowell Santiago, Ruffa Gutierrez, Agot Isidro, Maris Racal, Anthony Jennings, Albie Casiño, Kaila Estrada, Nova Villa, at iba pa tungkol sa magiging ending ng kanilang serye.

Naku, hindi rin sila puwedeng magkuwento kung sino ba talaga ang pumatay sa character ni Shaina Magdayao na si Divine.

Nakakaloka nga na lahat ng mga kasama sa ‘Can’t Buy Me Love’ ay kinukulit-kulit tungkol sa mga mangyayari sa serye, pero sabi nga ng cast, hindi sila puwedeng magkuwento dahil nga may pinirmahan silang NDA.

Pero sabi naman nila, paano silang magkukuwento eh hindi nga nila talaga alam ang magiging ending ng kanilang serye, ha!

At lalong hindi raw nila alam kung sino ang pumatay kay Divine, ‘noh?!

Eh sa dami kasing fan ng kanilang serye ay ang dami talagang gustong makaunang malaman kung sino nga ang pumatay kay Divine at kung ano ba talaga ang magiging ending ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Kaloka nga pala na may ibang fans ng serye ang nagtatanong kung kasama ba sa NDA na pinirmahan ng DonBelle na hindi rin nila puwedeng ibuking ang tunay na estado ng kanilang relasyon?

Nakakaloka! (Jun Lalin)