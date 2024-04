Kumpiyansa si Speaker Martin Romualdez na magdadala ng foreign investments ang idadaos na 6th Indo-Pacific Business Forum sa bansa na inaasahang magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino.

Kasunod ito sa ipinaabot na imbitasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga top US business leader para lumahok sa naturang pagtitipon sa Mayo 21, 2024 na kanyang pagsasalita sa Philippine-US Business Forum kamakalawa sa Washington D.C.

Idinaos ang PH-US Business Forum bilang sidelines sa makasaysayang trilateral meeting ng Pangulong Marcos, US President Joe Biden, at Japanese Prime Minister Fumio Kishida.

“I am confident that the 6th Indo-Pacific Business Forum will serve as a springboard for increased investment inflows into the Philippines. By bringing together key stakeholders to discuss critical issues and explore collaboration opportunities, we aim to propel the country’s economic growth and development to new heights, creating more jobs and livelihood opportunities for our people,” dagdag ni Romualdez. (Eralyn Prado)