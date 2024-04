Tiniyak ng isang senador na ang pagpapatayo ng mga microgrids ay kailangan para matamo ng gobyerno ang ganap na elektripikasyon ng mga lugar na hindi pa naseserbisyuhan sa bansa.

Kamakailan lamang ay tinapos ng Department of Energy (DOE) ang unang round ng competitive selection process (CSP) at iginawad sa Maharlika Consortium ang pagbuo ng microgrid systems sa walong lugar na hindi pa naseserbisyuhan sa Cebu, Quezon, at Palawan. Ang Consortium ay magbibigay ng serbisyo ng kuryente sa mga nasabing lugar 24/7. Sinabi ng DOE na target nitong magsagawa ng ikalawang round ng bidding sa loob ng taong ito.

Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, ang mga microgrid ay kritikal na imprastraktura para sa pagpapakuryente ng mga komunidad sa kanayunan kaya dapat gumawa ng mga hakbang ang DOE upang higit pang mapabilis ang pagbuo ng microgrids para makatulong na isulong ang elektripikasyon sa mga lugar na wala pang kuryente.

Umaabot sa 27.6% o humigit-kumulang 479,029 na kabahayan sa mga missionary areas ang wala pa ring kuryente batay sa 2020 survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority (PSA).