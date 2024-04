Menor-de-edad na tulak, HVI nalambat

Nasamsam ang tinatayang P.6 milyon halaga ng hinihinalang shabu kasabay ng pagkakaaresto ng dalawang hinihinalang tulak kabilang ang isang menor de edad na binatilyo sa isinagawang buy bust operation sa Bacoor City, Cavite Biyernes ng hapon.

Nasa kustodiya na ng Bacoor Custodial Facility ang suspek na si alyas ‘Jica’ 39, binata, ng Area K, Pasay City at nasa listahan ng High Value Individual (HVI) habang hawak na ng City Social Welfare and Development (CSWD) ang isang Child in Conflict with the Law.

Sa ulat, ika-5:10 kamakalawa ng hapon nang magsagawa ng buy bust operation ang pinagsamang pwersa ng RPDEU 4A sa pamumuno ni Police Capt Richard Caragay at Bacoor Component City Police Station sa Brgy Habay 1, Bacoor City Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto ni alyas ‘Jica’ at pagsagip sa menor de edad.

Nakuha sa kanila ang dalawang plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 100 gramo na may market value na P680,000.00; buy bust money, gray sling bag at 2 cellphone. (Gene Adsuara)