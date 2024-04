Meme inaming masaya sina Kim, Paulo

Hindi live ang ‘It’s Showtime’ nitong Sabado.

Pumunta kasi sa Nueva Ecija si Vice Ganda para i-celebrate ang kanyang birthday.

May party nga siya sa isang bonggang resort doon, ha!

Habang bagot sa biyahe ay nag-reply siya sa mga netizen sa social media platform na X (dating Twitter).

Ilan nga sa mga sinagot niya ay ang mga reklamo ng ilang TFC subscribers na hindi nila napapanood ang delayed full episode ng Kapamilya noontime show.

Shinare naman niya agad ang nakuha niyang reply muna sa management.

“Ok unang reply po na nakuha ay kaya daw po may mga putol na parts sa ‘Showtime’ sa TFC is because of music restrictions,” post ni Meme Vice.

Nireplayan din niya ang post tungkol sa guesting ng ‘It’s Showtime’ hosts sa ‘Family Feud’ na most viewed episode na sa YouTube channel ng programa.

Sey niya, “It was a fun experience!!! Mabait din mga taga ‘Family Feud’! I wanna guest again and finally win the jackpot.”

Dahil sa bilis mag-reply ni Meme Vice sa mga tanong ng netizens ay tinawag siya ng mga ito at ng X account ng ‘It’s Showtime’ bilang Customer Service Representative.

Pero hindi pa rin tumigil si Meme Vice sa pag-reply.

Sinagot din niya ang tanong ng isang KimPau fan tungkol sa tunay na estado ng relasyon nina Paulo Avelino at Kim Chiu.

Sagot ni Meme Vice, “Masaya naman sila lalo na kung masaya kayo! Teka trabaho ko na din bang maging spokesperson nila?! Kaloka!”

Nagpasalamat din si Meme Vice sa mga sumuporta sa paglipat ng kanilang noontime show sa Channel 7 ng GMA Network.

Bonggels!