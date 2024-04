Lovi seksing matakaw

No doubt na isa si Lovi Poe sa pinaka-sexy sa local showbiz, huh!

So hindi nga nakakahiya na magbilad ng kanyang katawan si Lovi dahil talaga namang marami ang hanga sa kanyang kaseksihan.

Pero palagi ngang sinasabi ni Lovi na kahit sexy siya ay sobrang takaw niya.

Yes, walang pinipiling pagkain si Lovi.

At kumakain din siya ng rice. Madalas ay may extra rice pa siya lalo na at gustong-gusto niya ang ulam, ha!

Madalas ngang sabihin ni Lovi na, “Yes, matakaw po ako!”

Wala ngang pigil-pigil sa pagkain si Lovi lalo na sa pagkaing kini-crave niya.

Pero siyempre kaya sexy si Lovi ay dahil mahilig din siyang mag-exercise, training.

Maaga ngang gumigising si Lovi para makapag-gym.

Madalas din ay nagpi-pilates pa siya, ha!

Pagdating nga sa pag-e-exercise ay disiplinado si Lovi.

Siya nga ‘yung tipong hindi nagpupuyat dahil alam niyang kailangan muna niyang mag-gym bago pumunta sa trabaho.

Kahapon nga bago ang look test, story conference ng pelikulang ‘Guilty Pleasure’ ay nag-gym muna siya bago pumunta ng Regal studio, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)