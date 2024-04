Lady tulak, kasabwat nalambat 

Natimbog ng mga awtoridad ang isang babeng High Value Individual (HVI) at isa pang lalaking kasama nito sa buy bust operation sa Cabuyao City, Laguna at nasamsam sa mga ito ang halos P400,000 halaga ng shabu nitong Biyernes ng umaga.

Ayon sa Cabuyao police, isinagawa ng mga tauhan ng City Drug Enforcement ang operasyon laban sa mga suspek na sina Alyas Menchie, kilalang tulak sa nasabing lungsod at Alyas Jaycob sa Brgy. Sala, mag-aalas-5:00 ng umaga.

Nakumpiska sa mga ito ang siyam na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at may timbang na 55 grams.

Ayon sa Cabuyao police, nagkakahalaga ang nasamsam ng illiegal drugs ng P374,000.00.

Nakakulong na ang dalawa sa Cabuyao City police station locked up cell at nakatakdang sampahan ng kaso. (Ronilo Dagos)