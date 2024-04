May negatibong konotasyon agad kapag sinabing ‘kasabwat’ ka sa isang gawain. Ang unang iisipin, hindi mabuti ang gagawin dahil kailangan ng ‘kasabwat’. Pwede rin na may isang hindi magandang nangyari at ang gumawa nito ay magkakasabwat gaya na lamang kapag may nabalitaan tayong pagnanakaw sa loob ng isang gusali at sinasabing may kasabwat na tauhan sa loob.

May kakaiba kapag ang isang mabuting gawain tulad halimbawa ng pagtulong sa nasunugan ay sasabihing bunga ng sabwatan ng ilang indibidwal. Pangkaraniwan ang magtulungan para sa magandang adhikain. Sa masama, magkakasabwat. Hindi mo gugustuhing maging kasabwat sa isang gawain. Wala din naman sigurong mabuting tao ang mag-aaya sa iyo na maging magkasabwat kayo.

Maaaring sa isang gawain na nauwi sa kasamaan, ang magtulungan ay nagiging sabwatan. Kung sa isang pamamasyal halimbawa, hindi sinasadyang makaaksidente ang isang kasama, pero imbes isuko sa kinauukulan, itinago mo pa para hindi mahuli, kasabwat ka na.

Kasabwat din ang tawag sa bumibili ng nakaw na gamit. May kaukulang kaso rito. Kasabwat ang tumulong sa korapsyon lalo’t nagtratrabaho sa pamahalaan. Kasabwat sa krimen ang magkanlong sa kriminal.

Sa isang iglap, maaaring maging kasabwat ang wala namang kabalak-balak makipagtulungan sa masamang gawain. Maaari ring maging kasabwat na hindi alam na kasabwat na pala siya. Pwedeng utusan o bayaran kang magdala ng ipinagbabawal na bagay patungo sa isang lugar. Maaari rin na ikaw mismo ang tatanggap ng kontrabando na hindi mo alam na bawal pala.

Maaaring hiniram lang ang iyong sasakyan tapos ay ginamit ng nanghiram sa isang krimen. At dahil sa iyo nakapangalan ang ginamit na sasakyan, natural na madadamay ka. Patutunayan mo ngayong hindi ka kasabwat.

May ibang uri ng sabwatan sa internet. Maaaaring magamit ang iyong social media account sa pagpapalaganap ng bagong modus sa salapi. O maging kasabwat ka sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Tandaan, kahit sa maliit na paraan, kung hindi mabuti ang gawain, kasabwat pa rin ang tawag sa iyo.

Hindi maliit na bagay ang maling impormasyon. Maaaring makapagbago ito ng pananaw sa buhay, ng paniniwala. Maaaring makasira ito sa relasyon o maging dahilan ng sigalutan.

Nakapadaling maging kasabwat sa internet lalo kung hindi nag-iingat. Naglipana ngayon ang mga nag-aalok ng madaling pagkakitaan. Sasabihin na wala kang gagawin maliban sa pumindot o manood ng palabas. Sa simula maaaring totoo ito. Pero gagawin kang biktima. Maaaring magbayad ka o kung hindi man, gagawin kang kasabwat para mambiktima ng iba.

Ganito rin sa mga scam na may kinalaman sa pagpapalago ng pera. Maeengganyo ka dahil sa mabilis na paglaki ng pera. Patitikimin ka ng kita. Sasabihin, kung marami ka pang kakilalang mamumuhunan, lalaki lalo ang pera. At sino sa atin ang ayaw mangyari ito. Kaya magiging kasabwat ka para makapambiktima pa ng iba.

Hindi mo aakalaing kasabwat ka na. Bahagi ka na ng gawaing masama. Ang mahirap, hindi katuwiran sa batas na hindi mo alam ang iyong ginagawa kapag nabulilyaso na ang inyong modus.

Mag-ingat. Magduda. Huwag maging kasabwat o maging biktima.

***

