Jo Berry ayaw pakabog sa pag-arte

Ang liit-liit na artista ni Jo Berry, in terms of height, pero kapag nasa harap na siya ng kamera, ang laki-laki ng dating niya, ha!

Madadala ka kasi sa husay niyang umarte, na kahit mga beterano na ang mga kaeksena niya, hindi siya nagpapakabog.

Kaya naman super successful ang serye niyang ‘Lilet Matias: Attorney-At-Law’ sa GMA-7, na consistent high ratings.

“Galing kasi ni Jo Berry! She deserves this role, so proud of her! Habang tumatagal, lalong gumaganda ang kuwento. Galing ng buong cast. Marami kang matututunan sa series na ‘to.”

“Always watching your series dito sa Japan.”

“Ang kyooot ni Jo Berry!” sey ni Rita Avila.

“Ang ganda ng anak ko!” hirit ni Glenda Garcia.

“Always watching from Hong Kong.”

Anyway, mas lalo pang magiging exciting ang mga susunod na linggo dahil sa mga powerhouse guest nila, at iba pang bigating kaso na haharapin ni Atty. Lilet Matias!

Kasalukuyang umeere ang episodes tungkol sa child custody case kasama ang mga guest star na sina Camille Prats, Maybelyn dela Cruz, Direk Gina Alajar.

Susundan naman ‘yan ng hit-and-run case na lulutasin ni Atty. Lilet mula April 23 hanggang April 26. Abangan sa episode na ‘yan ang batikang aktor na si Bodjie Pascua.

Gaganap naman bilang judge si Buboy Garovillo sa ‘Tinang Murder Case’ na eere mula April 30 hanggang May 9. May special participation din sina Max Collins at Odette Khan sa ilang episodes tungkol sa ‘Info-Trixie Rape Case’.

Paano ipagtatanggol ni Atty. Lilet ang kanyang mga kliyente? Maipapanalo ba niya ang katotohanan?

Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)