Jeffrey Pangibitan ang artist ng Nueva Ecija

Si Jeffrey Pangibitan ay tubong Laur, Nueva Ecija. Isang biswal artist at manunulat na naka base ngayon sa Umingan, Pangasinan. Sa kaniyang kabataan ay nagsimula na itong matutong gumuhit gaya ng mga cartoons na napaanood niya sa TV.

At sa kaniyang edad na labing -apat ay isinali na ito ng kaniyang guro sa poster and slogan contest.

Dahil nakita ang guhit ni Jeffrey na may temang masusustansiyang pagkain, at nanalo naman ito bilang 2nd place sa naturang paligsahan.

Kumikita na rin si Jeffrey sa pagguhit noong nasa elementarya pa lamang siya, at ang kaniyang mga nagiging kliyente ay kanilang mga kapitbahay na nagpapagawa ng proyekto ng kanilang mga anak. Gayundin kapag nag papagawa ang kaniyang mga guro ng mga posters na

ididikit sa kanilang silid-aralan.

Sa pagtungtong ni Jeffrey sa high school ay aktibo parin ito sa pagsali sa poster and slogan contest. Nagkaroon din ng pagkakataon na may art project ang kanilang buong klase at nagprisinta na lamang si Jeffrey na siya na lamang ang gagawa sa nasabing proyekto, at siningil na lamang niyang ang kaniyang mga kamag-aral sa halagang limang piso bawat isa at nakalikom nga ito ng pambili ng art materials. Nang makapagtapos si Jeffrey ng high school noong 2008, hindi muna ito nakapag -aral ng kolehiyo at nagtrabaho muna ito bilang panadero sa higit na walong taon. Saka pa lamang siya nakapag -aral ng kolehiyo nang 27-anyos na siya.

Sa pagpasok ni Jeffrey sa Kolehiyo ay kumuha siya ng kursong Hotel and Restaurant Services sa Hope of Melbourne Colleges Foundation Inc. Umingan, Pangasinan. Natapos naman niya ang kinuhang kurso at nakapag OJT Sa Baguio. Sa kabilang banda, nagdesisyon na lamang si Jeffrey na magnegosyo na lang at maging isang fulltime artist. Tumatanggap ito ng commission potrait at nagbebenta ng mga paintings online. Sa kasalukuyan ay aktibo si Jeffrey sa pagsali sa mga online at physical exhibit na madalas ginaganap sa mga mall at Café. Aktibo rin ito sa pagsali sa paligsahan nang pagsulat ng tula sanaysay at maikling kwento.

Ang tanging layunin ni Jeffrey kaya patuloy pa rin siya sa paglikha ng mga obra bukod sa passion niya ito. Nais rin niyang maging inspirasyon sa mga kabataan at sa pamamagitan ng kaniyang mga obra ay maipaparating niya ang kanyang mensahe. Na habang bata pa ay ituon ang kanilang mga oras sa pag diskobre ng kanilang mga talento at sa pagpapaunlad na kanilang sarili. Kaya may karapatan na Pasikatin Natin si Jeffrey Para lalo pang maging inspirasyon ng mga kabataan.