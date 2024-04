Ivana hindi in love kay Coco, never nakipag-one-night stand

Dondon’s column logo

May bago na namang pasabog si Ivana Alawi sa kanyang YouTube channel, pero this time, ang pamilya naman niya ang kasama niya.

At siyempre, dahil ‘Never Have I Ever Challenge’ ang content nila, binigyan nila ito ng bagong twist, at ginawa nga nilang ‘spicy noodles challenge’.

Siyempre, galing sa mga fan mula sa Instagram ang mga tanong na sinagot nila, na kung nagawa nila ang isang bagay, base sa tanong, kailangan nilang kumain ng maanghang na noodles.

At kaloka nga agad ang tanong na ‘never have I ever nakipag-one night stand’ ha.

“Never sa one-night stand!” matapang na sabi ni Ivana.

Never have I ever ‘skinny dipped’ o naligo sa pool ng hubo’t hubad.

At siyempre, nilantakan ni Ivana ang noodles, dahil nagawa na nga niya `yon.

“Wala kayo?” tanong ni Ivana sa kanyang mga kapatid.

“Dati lang,” dugtong na sagot ni Ivana.

Kissed a girl?

“I kissed a girl, and I like it!” pakantang sagot ni Ivana.

“Pero, paliwanag ko lang, ang kiss ko sa girl, dare `yon!” chika pa rin ni Ivana.

Never have I ever kissed a person behind camera?

“Never! Pero kung kailangan sa trabaho, sa trabaho. But aside from that, sa likod, never. Never akong nakipaglaplapan sa likod ng kamera, sa kapwa artista ko. Ang kapal naman ng mukha ko! Ayoko!” sagot ni Ivana.

Ghosted someone?

Siempre, yes ang sagot ni Ivana, at hirit nga niya, “May minulto na ba? Nagparamdam? Na biglang nawala?”

Gumastos ng marami para sa lalaki?

“Ako nakailang milyon ako, proud ako!” pagmamayabang na chika pa ni Ivana.

“Sana hindi na lang kita ginastusan. Nagsisi ako sa paggastos sa lalaki. Ulitin ko ba? Looking for aalagaan na sugar baby boy! Call me sugar mama! Hahaha!” natatawang sambit pa ni Ivana.

Cheated on anyone?

“Never! I’ve been cheated on, pero never akong bumawi!” sabi ni Ivana.

Dated a celebrity?

“Potah, ang anghang nito, eh. Sure kayo ha? Hindi kayo mahilig sa artista? Ako rin, eh. Tinry ko lang. Isa lang `yon!” pag-amin ni Ivana.

Namplastik ng kaibigan?

“Ay hindi. Hindi ako plastic na tao. Sasabihin ko agad.”

Fell in love with Coco Martin?

Sa point na ito, akmang kakain ng noodles si Ivana, na ang ibig sabihin ay yes, na-in love siya kay Coco.

“Charot. Hindi! Naging crush ko siya, hinahangaan ko siya, pero may limit `yon! I respect him. Hindi ako in love sa kanya. As an artista, hindi puwedeng, ay in love ako sa kanya. Hindi puwede. Kailangan may limits ka. Kailangan may respeto ka sa kapwa mo artista!” pahayag ni Ivana.

Nanghiram ng underwear?

“Never. Puwede naman akong hindi mag-panty,” sey ni Ivana.

Backstabbed someone?

“Ako ‘pag may problema, ‘pag may narinig ako, gusto ko harap-harapan sasabihin ko sa kanya. O gusto ko siyang siraan, ipapa-feel ko sa kanya. Hindi ako naninira ng walang dahilan. ‘Pag maldita ka sa akin, maldita rin ako sa iyo!” matapang na sagot ni Ivana.

Well, bongga rin ang mga sagot ni Ivana, di ba? Kaya naman aliw na aliw sa kanya ang mga follower niya.

Ang so far, halos kahalating milyon na ang nag-view sa vlog na `yon, wala pang isang araw.

