Honey Royse Tubino umeksena sa Choco

IPINADAMA ni Honey Royse Tubino ang pagiging beterano matapo giyahan ang Choco Mucho Flying Titans sa pagwawalis sa baguhang Strong Group Athletics, 25-17, 25-15, 25-15 tungo sa muling pagsolo sa liderato at siguradong silya sa semifinals ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena, Sabado.

Nagtala ang ilang beses naging miyembro ng pambansang koponan na si Tubino ng kabuuang 17 puntos mula sa 15 attacks at 2 blocks upang maagang ilayo sa hamon ang Flying Titans at hindi man lamang makatikim ng mabigat na hamon tungo sa pagkapit sa solong liderato sa kabuuang 8-1 panalo-talong karta.

“Hindi naman ako nahirapan mag-adust kasi alam ko na agad ang responsibility ko. Medyo naging madali lang iyung jelling, sobrang light lang at konti lang ang adjustment ko sa kanila kasi sobrang babait nila,” sabi ni Tubino, na naglaro muna sa Cignal HD at Philippine Army bago narekruta ng Choco Mucho.

“Actually, sabi sa akin nina coach na tumulong talaga ako sa blocking, iyun talaga ang toka sa akin pero kailangan ko din mag-take charge kasi injured iyung iba namin na mga teammates,” sabi pa ni Tubino.

Ang panalo ay nagsiguro sa Flying Titans sa isang puwesto sa masikip na labanan sa kinakailangan na apat na silya sa single-round semifinals kung saan anim na koponan ang naglalaban.

“Naging mindset lang talaga namin na bawat game kailangan ipanalo namin. Lahat ng mga ipinasok ko nakapuntos naman. Sana lang maipagpatuloy namin ang ganitong game,” sabi naman ni Choco Mucho coach Dante Alinsunurin.

“Nauna lang kasi na mahihirap ang mga nakalaban namin at ngayon nga medyo importante na may mag-step-up sa mga player,” sabi pa nito.

Sinandigan din ng Flying Titans si Cherry Ann “Sisi” Rondina na may 17 puntos habang may walong puntos si Maria Lina Isabel Molde. Nag-ambag din ng tiglimang puntos sina Madeleine Yrene Madayag at Maika Angela Ortiz.

Nanguna naman si Dolly Grace Versoza na may 12 puntos para sa Strong Group Athletics na nalasap ang siyam na sunod na kabiguan at magkakasya na lamang sa labanan para sa classification. (Lito Oredo)