Suportado ng mobile wallet application na GCash ang pagsasabatas ng Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA) upang masolusyunan at maiwasan ang pagbebenta ng e-wallet accounts na dahilan ng iba pang uri ng scams.

Ito’y matapos maging talamak ang pagpapahiram at pagbebenta ng GCash accounts sa mga social media platform na maaaring maging sanhi ng identity theft, financial losses, phishing, at iba pang uri ng cybercrime.

Ang AFASA ay naglalayong mapuksa at maiwasan ang mga krimeng maaaring kasangkutan ng mga bangko, e-wallets, at iba pang financial institutions.

Ito ang magsisilbing pamantayan upang maparusahan ang mga scammer at gawing ilegal ang mga financial crime katulad ng pagbebenta ng mga e-wallet accounts, phishing, money mules, at iba pa.

Idiniin ni GCash Chief Legal Officer Atty. Maricor Alvarez-Adriano ang pagkilala ng GCash sa malaki at importanteng gampanin nito sa pagsugpo sa isyu ng financial crimes sa bansa.

Mariin din umanong tinututulan ng GCash ang pagbebenta at pagpapahiram ng e-wallet accounts dahil maaaring magamit ng mga scammer at cybercriminals ang pangalan at pagkakakilanlan ng may-ari ng account upang gumawa ng mga ilegal na gawain o aktibidad.

Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GCash sa mga law enforcement agencies upang masugpo ang ganitong klaseng mga krimen at ma-protektahan ang mga e-wallet users.

Nakapagtala ang PNP ng mahigit 15,000 na insidente ng online scams partikular na ng ‘swindling’ sa Pilipinas dahilan upang manguna ito sa listahan ng cybercrime sa bansa ngayong taon.