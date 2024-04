France Ronquilllo, Galeries winalis Farm FreshFoxies

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Petro Gazz vs Cignal

6:00pm – Chery Tiggo vs PLDT

KINUMPLETO ni France Elize Ronquillo sa pagpalo sa huling dalawang kailangang puntos ng Galeries Tower High Risers upang surpresang walisin ang Farm Fresh Foxies, 25-18, 25-23, 25-16, sa Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena.

Hindi sinayang ng opposite hitter na si Ronquillo ang dalawang pagkakataon para itala ang kabuuang 20 puntos sa 16 attacks, 1 block at 3 service aces na nagtulak sa High Risers na maitala ang makasaysayang panalo ng koponan sa loob ng tatlong set na nag-angat sa kabuuan nitong kartada sa 3-6 panalo-talo.

“Hndi ko po maintindihan talaga ang feeling, parang ang hirap ipaliwanag,” sabi ni Ronquillo matapos na maitala ang pinakaunang sweep na panalo ng High Risers.

“Masaya po kami sa panalo kasi napag-usapan namin bago laro na iyung kumpiyansa ng team parang bumababa, at saka wala po akong masabi kasi sobrang saya dahil first time namin na manalo ng 3-set,” sabi pa nito.

“Iyung chemistry po namin, sana mas ma-improve pa at ang composure namin at mental toughness din namin tulad sa larong ganito. Sana mag-start pa ng confidence at husay sa team,” sabi pa nito.

Tumulong sa High Risers si Roma Joy Doromal na may 10 puntos habang may tigwalo naman sina Norielle Ipac at Audrey Kathryn Paran. May anim din si Andrea Marzan.

Nahulog naman ang Farm Fresh sa 2-7 panalo-talong kartada. (Lito Oredo)