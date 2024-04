Clarin sinaluduhan mga Esports champ

NAKIBAHAGI si Games and Amusements Board (GAB) Chairperson Atty. Richard S. Clarin sa pagbibigay-pugay sa mga electronic sports (Esports) athlete na nagkampeon sa mga nakaraang torneo sa ginanap na Philippine Esports Awards nitong Abril 12 sa GT Toyota Asian Center Auditorium sa Diliman, Quezon City.

Nasa ikalawang taon ng pagkilala, sinaluduhan sa Philippine Esports Awards ang mga atleta at prime movers sa pagpapalago ng naturang sports.

Isa si Clarin sa mga nakibahagi sa event kung saan ay nagbigay ito ng makabuluhang mensahe habang sinaluduhan din ang mga esports champion na lumahok sa local at international stage.

โ€œ๐‘Š๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘ค๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘ค๐‘’ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ข๐‘‘ ๐‘œ๐‘“ ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข. ๐‘‡๐‘œ๐‘ก๐‘œ๐‘œ ๐‘›๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘›. Ip๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘”๐‘š๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘˜๐‘– ๐‘›๐‘Ž๐‘š๐‘–๐‘› ๐‘˜๐‘Ž๐‘ฆ๐‘œ! ๐‘Š๐‘’ ๐‘ค๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘ก๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘–๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘’ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘’ ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข ๐‘š๐‘Ž๐‘‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘กโ„Ž๐‘’ โ„Ž๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ข๐‘”โ„Ž๐‘ก ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘ƒโ„Ž๐‘–๐‘™๐‘–๐‘๐‘๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘“๐‘™๐‘Ž๐‘”. ๐ธ๐‘ฅ๐‘๐‘’๐‘๐‘ก ๐‘กโ„Ž๐‘Ž๐‘ก ๐‘ข๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘Ž๐‘‘๐‘š๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘œ๐‘“ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐น๐‘’๐‘Ÿ๐‘‘๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ . ๐‘€๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘œ๐‘ , ๐ฝ๐‘Ÿ., ๐‘กโ„Ž๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ข๐‘”โ„Ž ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐บ๐ด๐ตโ€™๐‘ 3๐‘ฅ๐‘ƒ๐‘ ๐‘‚ ๐‘Ž๐‘‘๐‘ฃ๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘ฆ, ๐‘ค๐‘’ ๐‘ค๐‘–๐‘™๐‘™ ๐‘‘๐‘œ ๐‘’๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฆ๐‘กโ„Ž๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘š๐‘œ๐‘ก๐‘’, ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ง๐‘’, ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ก๐‘’๐‘๐‘ก ๐‘ƒโ„Ž๐‘–๐‘™๐‘–๐‘๐‘๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘’๐‘ฅ๐‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’๐‘›๐‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ ๐‘˜๐‘–๐‘™๐‘™ ๐‘œ๐‘“ ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘กโ„Ž๐‘™๐‘’๐‘ก๐‘’๐‘ . Congratulations to the awardees,” ayon sa GAB chief.

Bahagi pa rin ito sa 3XPRO advocacy ni Clarin na ‘promote, professionalize, protect’ ang Philippine sports.

Kabilang sa mga pinarangalan ang mga sumusunod:

๐€๐ญ๐ก๐ฅ๐ž๐ญ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Angelo โ€œPhewwโ€ Arcangel

๐„๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐“๐ž๐š๐ฆ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: AP.Bren

๐‚๐จ๐š๐œ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Francis โ€œDuckyโ€ Glindro

๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐€๐ญ๐ก๐ฅ๐ž๐ญ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: David โ€œFlapTzyโ€ Canon

๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ฅ๐ž ๐€๐ญ๐ก๐ฅ๐ž๐ญ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Alexandre โ€œAKโ€ Laverez

๐๐‚ ๐€๐ญ๐ก๐ฅ๐ž๐ญ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Christian โ€œRevengeโ€ Amores

๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐ซ๐ž๐š๐ฆ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Myrtle Sarrosa

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ญ๐ก๐ซ๐จ๐ฎ๐ ๐ก ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Alexandria โ€œAlexyโ€ Francisco

๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: AP.Bren

๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐€๐ฐ๐š๐ซ๐๐ž๐ž๐ฌ: Ronald Robins, Alodia Gosiengfiao-Quimbo

๐„๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐†๐š๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ฅ๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Keith Medrano

๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ญ ๐‚๐ซ๐ž๐š๐ญ๐จ๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Caisam โ€œWolfโ€ Nopueto

๐๐ฅ๐š๐ฒ-๐›๐ฒ-๐๐ฅ๐š๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: PochSpice

๐’๐ญ๐š๐ ๐ž ๐‡๐จ๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Mara Aquino

๐ƒ๐ž๐ฌ๐ค ๐‡๐จ๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Mika Fabella

๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Jeff Victoriano

๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ซ ๐‚๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Angelica โ€œHoneyglazeโ€ Cortez

๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: John Nathan โ€œjohnxfireโ€ Fernandez

๐‰๐จ๐ฎ๐ซ๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Mario โ€œAboโ€ Limos and Carlos Pineda

๐‚๐จ๐ฌ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Charess

๐†๐š๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Mobile Legends: Bang Bang

๐†๐š๐ฆ๐ž ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: MOONTON

๐‚๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐“๐ž๐š๐ฆ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: Overdrive Studios

๐‚๐ข๐ ๐ง๐š๐ฅ๐“๐• ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐“๐ž๐š๐ฆ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: CBZN Perspective

๐„๐ฏ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: M5 World Championship

“You have made us proud as Filipinos! Know fully well that the GAB and the entire nation are with you every single step of the way,” panapos ni Clarin. (Abante Sports)