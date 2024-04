Charly Suarez kakasa sa pambato ng Amerika

TATANGKAIN makalapit sa inaasam na world title fight si 2016 Rio Olympian Charly “The King’s Warrior” Suarez na itataya ang malinis na kartda kontra sa Amerikanong si Luis Coria para sa eight-round super featherweight bout Sabado ng gabi (Linggo ng umaga sa Pilipinas) sa American Bank Center sa Corpus Cristi, Texas sa Amerika.

Maayos na nakamit three-time Southeast Asian Games champion at 2014 Incheon Asian Games silver medalist ang timbang na 131.8 pounds, habang tumuntong naman ang mas batang American-Latino sa 131.7, para sa biglaang laban matapos umatras si dating World Boxing Organization (WBO) Latino super-featherweight titlist Henry “Moncho” Lebron ng Puerto Rico.

Agad na nakapag-adjust ang kampo ni Suarez (16-0, 9KOs) upang makakuha ng mga kanang boksingero sa Top Rank Boxing Gym sa Las Vegas, Nevada kung saan ilang buwan na itong nagsasanay.

“That’s the way it is in boxing, there are situations like that, so I’m always ready,” pahayag ng 35-anyos na tubong San Isidro in Davao del Norte sa panayam ng TheRingTV. (Gerard Arce)