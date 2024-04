Nanindigan si Executive Secretary Lucas Bersamin na walang paglabag sa due process sa pinataw na preventive suspension laban kay Davao del Norte Governor Edwin Jubahib.

Si Jubahib ay sinuspinde ng Office of the President dahil sa reklamo sa umano’y “misuse of authority, potential oppression, and the utilization of government funds to advance the interests of a private company.”

Ang suspension order ay nilagdaan ng executive secretary.

“The issuance of the preventive suspension did not violate Gov. Jubahib’s right to due process. Firstly, this office ordered the respondent’s suspension to prevent any undue interference in the conduct of the investigation,” diin ni Bersamin sa isang statement.

“Secondly, the preventive suspension of Gov. Jubahib was ordered only after the issues were joined in accordance with Section 63 (a) of Republic Act No. 7160 and Sections 1 and 4, Rule 6 of Administrative Order No. 23 series of 1992,” paliwanag pa ni Bersamin.

Nauna nang sinabi ni Jubahib na hindi siya bababa sa puwesto dahil ang suspensyon ay isang political harassment lamang. Binanggit pa niya na ang affidavit complaint para sa “grave abuse of authority and oppression” ay isinampa lamang ng isang Board Member at hindi maaaring gamitin basehan ng suspension order.